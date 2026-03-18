Dois cidadãos iranianos acusados de espiarem comunidade judaica em Londres

Esta quarta-feira, o Ministério Público autorizou a apresentação das acusações contra Nematollah Shahsavani, cidadão de 40 anos com dupla nacionalidade iraniana e britânica, e Alireza Farasati, cidadão iraniano de 22 anos.





Em comunicado, a Polícia Metropolitana indica que os homens foram detidos no dia 6 de março "no âmbito de uma investigação sobre a alegada vigilância de locais e indivíduos ligados à comunidade judaica na região de Londres".

"Reconhecemos plenamente que o público e, em particular, a comunidade judaica, ficará preocupado, mas espero que esta investigação o tranquilize", disse Vicki Evans, coordenadora da Polícia de Contraterrorismo.

Além disso, estão acusados de "entre 9 de julho de 2025 e 15 de agosto de 2025, em violação do artigo 3.º da Lei de Segurança Nacional de 2023"."O país a que a investigação se refere é o Irão", acrescenta a polícia. Os homens deverão comparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster já esta quinta-feira."Não hesitaremos em agir se identificarmos que pode existir uma ameaça à segurança", garantiu, acrescentando que se trata deDois outros homens detidos a 6 de março no âmbito da mesma investigação foram libertados sem acusação.