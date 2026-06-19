Dois comboios colidiram a norte de Londres com relato de vários feridos

(em atualização)





Colidiram dois comboios na região de Bedford, e a polícia e outros serviços de emergência estão no local.







O serviço de ambulâncias do Este de Inglaterra disse ter enviado vários recursos, incluindo uma ambulância aérea, para o que diz ser um grande incidente na ferrovia a sul de Bedford.



Foi lançado um apelo às pessoas para que evitem essa área.



O serviço de bombeiros de Bedfordshire disse que as suas equipas se encontram num incidente na ferrovia logo a sul de Bedford e reforçou esse pedido para que as pessoas não se dirijam para o local.



De acordo com a Thameslink, todas as linhas entre Luton e Bedford estarão bloqueadas devido ao problema.



