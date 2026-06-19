Mundo
Dois comboios colidiram a norte de Londres com relato de vários feridos
Uma unidade da polícia britânica disse esta sexta-feira que estava a responder a relatos de uma colisão envolvendo dois comboios a 60 milhas (cerca de 96 quilómetros) a norte de Londres, com meios de comunicação a reportarem que o acidente resultou em múltiplos feridos.
(em atualização)
Colidiram dois comboios na região de Bedford, e a polícia e outros serviços de emergência estão no local.
O serviço de ambulâncias do Este de Inglaterra disse ter enviado vários recursos, incluindo uma ambulância aérea, para o que diz ser um grande incidente na ferrovia a sul de Bedford.
Foi lançado um apelo às pessoas para que evitem essa área.
O serviço de bombeiros de Bedfordshire disse que as suas equipas se encontram num incidente na ferrovia logo a sul de Bedford e reforçou esse pedido para que as pessoas não se dirijam para o local.
De acordo com a Thameslink, todas as linhas entre Luton e Bedford estarão bloqueadas devido ao problema.
Foi lançado um apelo às pessoas para que evitem essa área.
O serviço de bombeiros de Bedfordshire disse que as suas equipas se encontram num incidente na ferrovia logo a sul de Bedford e reforçou esse pedido para que as pessoas não se dirijam para o local.
De acordo com a Thameslink, todas as linhas entre Luton e Bedford estarão bloqueadas devido ao problema.