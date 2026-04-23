Dois comboios colidiram na Dinamarca provocando vários feridos

(em atualização)

A emissora pública exibiu imagens de dois comboios, um amarelo e outro cinzento, ambos com danos visíveis na parte frontal, frente a frente numa zona arborizada.

Segundo os serviços de emergência, a colisão frontal entre os dois comboios regionais provocou 17 feridos, quatro dos quais em estado grave.

"Ocorreu um grave acidente ferroviário. Dois comboios colidiram e a polícia e os serviços de emergência estão no local", avançou a polícia.

"Há feridos entre os passageiros. Todos já saíram dos comboios, por isso ninguém está preso... Foram enviados vários recursos para o local", acrescentou o porta-voz. Os feridos já foram transportados do local do acidente em ambulâncias e helicópteros, informou o corpo de bombeiros na X

"Recebemos o alerta exatamente às 06h30 (04h30 em Lisboa)", acrescentou.

Os órgãos de comunicação social exibiram imagens de dois comboios, um amarelo e outro cinzento, ambos com danos visíveis na parte frontal, numa zona arborizada.