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Dois detidos em Moçambique em duplo homicídio de apoiantes de Mondlane
O procurador-geral moçambicano disse hoje que foram detidas duas pessoas, em três suspeitos ouvidos, no caso do assassínio de Elvino Dias e Paulo Guambe, apoiantes do político Venâncio Mondlane, e admitiu "grandes desafios" face a "várias linhas" de investigação.
"Até este momento foram identificados e ouvidos três suspeitos, dois dos quais estão recluídos no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo", disse o procurador-geral da República de Moçambique, Américo Letela, ao responder, no parlamento, a perguntas dos deputados.
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