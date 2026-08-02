Dois helicópteros colidem durante combate aos incêndios na Grécia

Está em curso uma operação de busca e salvamento para localizar as equipas, disseram em comunicado os bombeiros.





O acidente ocorreu acima da aldeia costeira de Psathas, no Golfo de Corinto, numa região devastada pelas chamas desde a noite de sexta-feira.





A Grécia enfrenta vários incêndios florestais alimentados por ventos forte que atingem facilmente os 100 quilómetros por hora.

Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia.





O país tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.

O país encontra-se agora no nível máximo de alerta.





(com agências)

Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.