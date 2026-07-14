Dois homens condenados a 48 anos de prisão por morte de turista espanhola no Panamá

"Na leitura da sentença foram fixados 30 anos para cada um pelo crime de femicídio e 18 anos pelo crime de roubo agravado", informou o Ministério Público panamiano num comunicado referente à morte de Eneritz Argintxona Fraile.

Durante o julgamento, a acusação apresentou "mais de 50 provas, entre testemunhos, perícias e documentos, que permitiram comprovar a responsabilidade penal dos dois acusados" e obter uma condenação unânime por parte do Tribunal de Julgamento.

Segundo a investigação, os agora condenados "agrediram a cidadã espanhola com o propósito de lhe retirar os pertences", causando-lhe a morte.

O corpo de Fraile foi encontrado a 26 de julho de 2024, no arquipélago de Bocas del Toro nas Caraíbas, três dias depois de ter sido vista com vida pela última vez.

A acusação confirmou posteriormente que os restos mortais correspondiam à turista espanhola, cuja identidade foi estabelecida através de testes de ADN realizados com a colaboração da família.

A autópsia determinou que a causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico, orientando a investigação para homicídio.

Fraile, natural de Erandio, na província basca de Biscaia, viajava pela América Central quando chegou a Bocas del Toro, um dos principais destinos turísticos do Panamá.

A jovem estava hospedada num hostel na ilha de Carenero e, após o desaparecimento, familiares e amigos apresentaram denúncia que desencadeou uma ampla operação de busca internacional, que incluíram inspeções de campo, entrevistas, análises periciais e a reconstrução dos últimos movimentos da vítima.

Em agosto de 2024, as autoridades capturaram um dos principais suspeitos, um homem de 39 anos conhecido pelo apelido "Leche". As investigações prosseguiram e levaram à detenção de outro implicado, culminando no julgamento a 28 de junho e na condenação de ambos.

O assassinato de Fraile teve ampla repercussão no Panamá e em Espanha, motivando acompanhamento próximo das autoridades de ambos os países durante a investigação e o processo judicial.