Mundo
Dois meses de luta contra o ébola. Surto na RD Congo agravar-se
O impacto vai muito além da mortalidade: pode colapsar sistemas de saúde, provocar medo, deslocações de populações e graves consequências económicas e sociais.
O vírus não se transmite pelo ar. A infeção ocorre através do contacto direto com:
- sangue ou outros fluidos corporais de uma pessoa infetada
- objetos contaminados (agulhas, roupa, lençóis)
- cadáveres de pessoas que morreram da doença
- alguns animais infetados, sobretudo morcegos frugívoros (alimentam-se de frutos) e primatas
Uma pessoa só transmite o vírus quando apresenta sintomas:
- febre alta
- dores musculares e de cabeça
- fraqueza intensa
- vómitos e diarreia
Nos casos graves podem surgir:
- hemorragias internas e externas
- falência de vários órgãos
- choque
- morte