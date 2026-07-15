Dois meses de luta contra o ébola. Surto na RD Congo agravar-se

Dois meses de luta contra o ébola. Surto na RD Congo agravar-se

Catarina Miranda - RTP /
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O Ébola é uma doença viral grave, altamente contagiosa por contacto direto com fluidos corporais e frequentemente fatal.
O impacto vai muito além da mortalidade: pode colapsar sistemas de saúde, provocar medo, deslocações de populações e graves consequências económicas e sociais.

O vírus não se transmite pelo ar. A infeção ocorre através do contacto direto com:

- sangue ou outros fluidos corporais de uma pessoa infetada
- objetos contaminados (agulhas, roupa, lençóis)
- cadáveres de pessoas que morreram da doença
- alguns animais infetados, sobretudo morcegos frugívoros (alimentam-se de frutos) e primatas

Uma pessoa só transmite o vírus quando apresenta sintomas:

- febre alta
- dores musculares e de cabeça
- fraqueza intensa
- vómitos e diarreia

Nos casos graves podem surgir:

- hemorragias internas e externas
- falência de vários órgãos
- choque
- morte
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