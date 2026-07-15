Dois meses de luta contra o ébola. Surto na RD Congo agravar-se

O Ébola é uma doença viral grave, altamente contagiosa por contacto direto com fluidos corporais e frequentemente fatal.

O impacto vai muito além da mortalidade: pode colapsar sistemas de saúde, provocar medo, deslocações de populações e graves consequências económicas e sociais.



O vírus não se transmite pelo ar. A infeção ocorre através do contacto direto com:



- sangue ou outros fluidos corporais de uma pessoa infetada

- objetos contaminados (agulhas, roupa, lençóis)

- cadáveres de pessoas que morreram da doença

- alguns animais infetados, sobretudo morcegos frugívoros (alimentam-se de frutos) e primatas



Uma pessoa só transmite o vírus quando apresenta sintomas:



- febre alta

- dores musculares e de cabeça

- fraqueza intensa

- vómitos e diarreia



Nos casos graves podem surgir:



- hemorragias internas e externas

- falência de vários órgãos

- choque

- morte