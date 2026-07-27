Dois mortos e cinco feridos em festival gastronómico de Seattle

O tiroteio ocorreu no domingo à noite por volta das 18:00 (02:00 em Lisboa) no Seattle Center, durante o festival "Bite of Seattle". A polícia, que está a investigar a ocorrência, pediu às pessoas que evitassem a zona a noroeste do centro da cidade. As autoridades não revelaram de imediato se foram feitas detenções.Duas pessoas morreram no local, afirmou a porta-voz do Corpo de Bombeiros de Seattle Grace Nuñez.Cinco feridos foram transportados para o Harborview Medical Center, incluindo uma mulher de 56 anos em estado grave, acrescentou.Um menino de 2 anos, um homem de 23 e uma mulher de 39 anos encontram-se em situação estável, enquanto uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos ligeiros, acrescentou a porta-voz.`Stands` de vendedores alinhavam-se ao longo do extenso complexo de eventos ao ar livre do Seattle Center, enquanto milhares de pessoas provavam pratos de várias cozinhas e participavam em jogos.Um grande número de agentes da polícia e equipas de emergência acorreu ao local, que conduziram as pessoas para fora da zona.Faith Adia Hunter disse que estava com amigos a acabar de comprar comida numa barraca de crepes quando se ouviram tiros. Hunter diz que percebeu que o atirador estava perto deles."Estávamos mesmo ao lado dele quando tudo começou, por isso saímos a correr", disse. "Também saímos a correr para dentro do edifício, juntamente com a multidão", referiu.O festival anual teve início em 1982 e atrai 350 mil participantes ao longo de "três dias de comida, bebida e celebração comunitária", de acordo com o portal do evento.