Dois mortos em ataque dos EUA contra barco de supostos traficantes de droga

O comando militar dos Estados Unidos para a América Latina e as Caraíbas afirmou, na segunda-feira, numa mensagem na rede social X, que o navio "estava envolvido em operações de tráfico de droga".

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

A Administração do Presidente Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.