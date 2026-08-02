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Dois mortos em colisão de dois helicópteros durante combate aos incêndios na Grécia
Dois helicópteros colidiram este domingo durante uma operação de combate aos incêndios na Grécia, anunciaram os bombeiros.
(em atualização)
Os dois tripulantes de um dos helicópteros de combate a incêndios que colidiram no domingo morreram no acidente, informou o Corpo de Bombeiros da Grécia. Os membros da segunda tripulação foram resgatados com vida.
O acidente ocorreu acima da aldeia costeira de Psathas, no Golfo de Corinto, numa região devastada pelas chamas desde a noite de sexta-feira.
A Grécia enfrenta vários incêndios florestais alimentados por ventos forte que atingem facilmente os 100 quilómetros por hora.
Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia.
O país tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.
Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.
O país encontra-se agora no nível máximo de alerta.
(com agências)
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