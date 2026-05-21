Donald Trump anuncia envio de 5.000 soldados para a Polónia

"Com base na bem-sucedida eleição do atual presidente da Polónia, Karol Nawrocki, a quem tive a honra de apoiar, e na nossa relação com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5.000 soldados para a Polónia", disse Trump na publicação.













O anúncio foi feito por Trump na rede social Truth Social, citando a sua boa relação com o presidente nacionalista conservador da Polónia, Karol Nawrocki.O presidente norte-americano fala em tropas "adicionais", embora não tenha ficado imediatamente claro se se referia ao envio planeado de 4000 soldados norte-americanos, que tinha sido questionado na semana passada por altos funcionários do governo norte-americano."Precisamos de mais soberania e que a Europa se sustente por si só. Esta continua a ser a nossa estratégia na Europa", declarou JD Vance durante uma conferência de imprensa.Há uma semana, vários meios de comunicação tinham avançado que os EUA tinham cancelado o envio de tropas para a Polónia, como parte de um plano de Trump de reduzir a presença militar norte-americana na Europa depois de ter exigido que a NATO assumisse um maior papel na defesa da Europa e de ter ameaçado punir os aliados europeus que não apoiassem a sua guerra contra o Irão.O anúncio de Trump foi feito um dia depois de o chanceler alemão, Friedrich Merz, ter classificado a guerra entre os EUA e Israel no Irão como “mal concebida” e sugerido que os EUA tinham sido “humilhados” pelo regime iraniano.Trump recebeu o presidente polaco na Casa Branca em maio do ano passado e apoiou-o num momento crucial antes das eleições, nas quais Nawrocki derrotou o candidato do partido centrista e pró-europeu do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.Trump voltou a reunir-se com Nawrocki na Casa Branca em setembro e disse, na altura, que os EUA poderiam aumentar a sua presença militar na Polónia e prometeu garantir a defesa do país.c/agências