Donald Trump promete ajuda económica à Hungria se Orbán for reeleito

"A minha administração está pronta para usar todo o poderio económico norte-americano para fortalecer a economia da Hungria, como fizemos para os nossos grandes aliados no passado, se o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro alguma vez precisarem", escreveu Trump na rede Truth Social.

Segundo Trump, o seu governo está "entusiasmado por investir na prosperidade futura que será gerada pela liderança continuada de Orbán".

No poder desde 2010, Orbán enfrenta domingo um `teste de fogo`, uma vez que parte, nas sondagens, atrás do líder da oposição, Péter Magyar, do partido Tisza.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, deslocou-se a Budapeste durante a campanha e discursou num dos comícios de Orbán.

As eleições húngaras de domingo deverão marcar uma viragem do país à direita, com as sondagens a indicarem que o parlamento pode integrar apenas três partidos, com o movimento Nossa Pátria (extrema-direita) assumir um papel determinante.

As sondagens atribuem a vitória ao partido opositor Tisza (centro-direita), liderado por Péter Magyar, que afastaria do poder o Fidesz, de Orbán.

Porém, analistas políticos não arriscaram antecipar o resultado devido ao complexo sistema eleitoral húngaro, que beneficia o partido no poder, após sucessivas alterações legislativas promovidas por Orbán.