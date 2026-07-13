Donald Trump vai falar ao país na quinta-feira

"O presidente Trump fará um discurso à nação na quinta-feira à noite, às 21h00 [hora local]", escreveu o presidente norte-americano na sua plataforma Truth Social.









O presidente norte-americano n&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;o especificou o assunto do discurso, mas acontece numa altura de aumento das tens&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;otilde;es com o Ir&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;atilde;o.





O discurso será feito às 21h00 de quinta-feira em Washington, ou seja, às 02h00 de sexta-feira em Portugal continental.





O presidente norte-americano não especificou o assunto do discurso. No entanto, o canal televisivo norte-americano MS NOW avança, citando dois funcionários da Casa Branca, que o discurso deverá abordar relatórios de inteligência recentemente desclassificados sobre planos de países estrangeiros para interferir nas eleições de 2020.





O anúncio de Trump acontece numa altura de aumento das tensões entre Washington e Teerão.

Esta segunda-feira, Trump declarou que os EUA são agora "os guardiões do Estreito de Ormuz" e anunciou a aplicação de uma taxa de 20 por cento sobre as mercadorias enviadas através desta via estratégica.





O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, respondeu de imediato, afirmando que o Irão "sempre foi o guardião do estreito e assim permanecerá para sempre".





Trump anunciou também a retoma do bloqueio do estreito, com os militares norte-americanos a especificarem que entrará em vigor às 20h00 (GMT) de terça-feira.





O último discurso à nação de Trump foi a 1 de abril, quando justificou pela primeira vez a intervenção dos EUA no Irão, mais de um mês após os primeiros ataques conjuntos de Israel e dos EUA a Teerão.