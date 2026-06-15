Donos de discoteca na República Dominicana vão ser julgados por homicídio involuntário

António e Maribel Espaillat, proprietários da discoteca Jet Set, podem enfrentar até dois anos de prisão se forem considerados culpados.

O desabamento ocorreu em 08 de abril de 2025 e as autoridades trabalharam freneticamente durante dias para resgatar as pessoas soterradas sob os escombros.

Os procuradores já tinham acusado os Espaillat de tentarem intimidar ou manipular os funcionários.

Antonio Espaillat é considerado um empresário influente, proprietário de centros de entretenimento de luxo e de dezenas de estações de rádio locais.

O Ministério Público afirmou dispor de centenas de provas que ligam os irmãos ao desabamento.

Centenas de pessoas, incluindo atletas e políticos, encontravam-se no Jet Set quando o telhado desabou, assistindo a um concerto da cantora Rubby Pérez, que estava entre as vítimas.

Entre os demais encontrava-se o ex-jogador de basebol na liga norte-americana Octavio Dotel, que foi retirado dos escombros, mas morreu no hospital.

Segundo especialistas ouvidos fora do sistema judicial, as causas do acidente foram a sobrecarga do telhado com equipamento de ar condicionado excessivamente pesado e a deterioração gradual da estrutura do edifício devido à humidade acumulada e às vibrações prolongadas provocadas pela música alta e pelos bailarinos, tudo agravado pela falta de supervisão.

O próprio Espaillat declarou numa entrevista televisiva em 23 de abril que o local sempre teve problemas de infiltração de água e nunca foi inspecionado pelas autoridades.

No dia da detenção dos proprietários, a justiça dominicana afirmou num comunicado que "os dois arguidos demonstraram imensa irresponsabilidade e negligência ao não terem realizado a intervenção física que teria impedido o desabamento do teto da discoteca, como ocorreu, provocando 236 mortos e mais de 180 feridos".