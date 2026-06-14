Doze vítimas mortais em acidente de avião no Missouri

Doze vítimas mortais em acidente de avião no Missouri

Doze pessoas morreram no acidente com um avião em Butler, no Missouri, segundo indicações da patrulha rodoviária do Estado norte-americano.

RTP /
DR

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Doze pessoas terão morrido num acidente de avião no domingo em Butler, de acordo com uma publicação da patrulha rodoviária nas redes sociais.

A patrulha rodoviária acrescenta que o acidente ocorreu próximo do Aeroporto Memorial de Butler.

"Neste momento, os relatórios indicam que todos os ocupantes (12 no total) faleceram", escreveu a agência num post no X.


Butler fica a cerca de 90 km a sul de Kansas City.
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