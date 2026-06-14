Mundo
Doze vítimas mortais em acidente de avião no Missouri
Doze pessoas morreram no acidente com um avião em Butler, no Missouri, segundo indicações da patrulha rodoviária do Estado norte-americano.
Doze pessoas terão morrido num acidente de avião no domingo em Butler, de acordo com uma publicação da patrulha rodoviária nas redes sociais.
A patrulha rodoviária acrescenta que o acidente ocorreu próximo do Aeroporto Memorial de Butler.
"Neste momento, os relatórios indicam que todos os ocupantes (12 no total) faleceram", escreveu a agência num post no X.
"Neste momento, os relatórios indicam que todos os ocupantes (12 no total) faleceram", escreveu a agência num post no X.
Butler fica a cerca de 90 km a sul de Kansas City.