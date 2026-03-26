Drone atinge petroleiro turco que transportava petróleo russo no Mar Negro

O incidente, semelhante a outros registados nos últimos meses envolvendo navios sancionados pelo Ocidente com destino ou provenientes de portos russos, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, de acordo com as declarações do ministro turco.

De acordo com os dados de localização dos navios e os dados AIS da Refinitiv, o navio está sujeito a sanções da UE e do Reino Unido.





O proprietário será empresa chinesa Sea Grace Shipping Ltd, enquanto a empresa turca Pergamon Denizcilik gere o navio.

Abdulkadir Uraloglu disse que oOs 27 membros da tripulação a bordo estão a salvo, enquanto a Guarda Costeira turca e os navios de salvamento aquático chegaram de imediato ao local.do porto de Novorossiysk.Segundo a rede turca NTV, a explosão aconteceu na ponte do navio e água entrou no motor antes de a tripulação pedir ajuda às autoridades turcas.ERTNews / 26 março 2026 08:45 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP