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Drone atinge petroleiro turco que transportava petróleo russo no Mar Negro

Drone atinge petroleiro turco que transportava petróleo russo no Mar Negro

A explosão no petroleiro turco que transportava crude russo, após ter sido atingido por um drone marítimo no Mar Negro, ocorreu esta quinta-feira, perto do Estreito de Bósforo, segundo o ministro turco dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu.

Um Olhar Europeu com ERT /
Thibaud Moritz / AFP

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O incidente, semelhante a outros registados nos últimos meses envolvendo navios sancionados pelo Ocidente com destino ou provenientes de portos russos, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, de acordo com as declarações do ministro turco.

Abdulkadir Uraloglu disse que o navio-tanque "Altura", com bandeira da Serra Leoa, foi atingido no Mar Negro, a cerca de 18 milhas náuticas do Bósforo, um canal de carga fundamental que liga o Mar Negro ao Mediterrâneo.
Os 27 membros da tripulação a bordo estão a salvo, enquanto a Guarda Costeira turca e os navios de salvamento aquático chegaram de imediato ao local.

O navio transportava cerca de um milhão de barris de petróleo bruto russo do porto de Novorossiysk.

De acordo com os dados de localização dos navios e os dados AIS da Refinitiv, o navio está sujeito a sanções da UE e do Reino Unido. 

O proprietário será empresa chinesa Sea Grace Shipping Ltd, enquanto a empresa turca Pergamon Denizcilik gere o navio.

Segundo a rede turca NTV, a explosão aconteceu na ponte do navio e água entrou no motor antes de a tripulação pedir ajuda às autoridades turcas.

ERTNews / 26 março 2026 08:45 GMT

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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