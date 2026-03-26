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Drone atinge petroleiro turco que transportava petróleo russo no Mar Negro
A explosão no petroleiro turco que transportava crude russo, após ter sido atingido por um drone marítimo no Mar Negro, ocorreu esta quinta-feira, perto do Estreito de Bósforo, segundo o ministro turco dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu.
O incidente, semelhante a outros registados nos últimos meses envolvendo navios sancionados pelo Ocidente com destino ou provenientes de portos russos, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, de acordo com as declarações do ministro turco.
Abdulkadir Uraloglu disse que o navio-tanque "Altura", com bandeira da Serra Leoa, foi atingido no Mar Negro, a cerca de 18 milhas náuticas do Bósforo, um canal de carga fundamental que liga o Mar Negro ao Mediterrâneo.
Os 27 membros da tripulação a bordo estão a salvo, enquanto a Guarda Costeira turca e os navios de salvamento aquático chegaram de imediato ao local.
O navio transportava cerca de um milhão de barris de petróleo bruto russo do porto de Novorossiysk.
De acordo com os dados de localização dos navios e os dados AIS da Refinitiv, o navio está sujeito a sanções da UE e do Reino Unido.
O proprietário será empresa chinesa Sea Grace Shipping Ltd, enquanto a empresa turca Pergamon Denizcilik gere o navio.
Segundo a rede turca NTV, a explosão aconteceu na ponte do navio e água entrou no motor antes de a tripulação pedir ajuda às autoridades turcas.
ERTNews / 26 março 2026 08:45 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP