Drone atinge prédio residencial em Moscovo perto do Kremlin
Um drone ucraniano embateu hoje num prédio residencial na capital da Federação Russa, Moscovo, a escassos 10 quilómetros da Presidência (Kremlin), segundo o autarca local, Sergei Sobyanin.
"Em Moscovo, um drone atingiu uma das torres do edifício residencial `Don na Mosfilmovskoi`", escreveu Sobyanin no canal MAX, o equivalente russo do Telegram.
Segundo a mesma fonte, não houve vítimas do ataque e as defesas antiaéreas de Moscovo abateram o ataque de outros dois drones que iam em direção à metrópole.
De acordo com o canal Baza no Telegram, o impacto do drone danificou a fachada do prédio e algumas das suas janelas.
O canal ucraniano Exilenova+ no Telegram descreve que o ataque foi realizado por um drone `kamikaze` FP-1, com alcance de até 1.600 quilómetros e carga útil máxima de 120 quilos de explosivos.
Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, várias explosões de drones abatidos foram ouvidas no sul de Moscovo de madrugada.
Os aeroportos de Vnukovo e Domodedovo (sul), junto à capital russa, suspenderam as operações por várias horas devido à ameaça de drones.
O ministério da Defesa russo informou na conta MAX o abate de 117 drones ucranianos de asa fixa sobre 14 regiões russas, incluindo Moscovo.