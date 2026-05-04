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Drone atinge prédio residencial em Moscovo perto do Kremlin

Drone atinge prédio residencial em Moscovo perto do Kremlin

Um drone ucraniano embateu hoje num prédio residencial na capital da Federação Russa, Moscovo, a escassos 10 quilómetros da Presidência (Kremlin), segundo o autarca local, Sergei Sobyanin.

Lusa /
Reuters

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"Em Moscovo, um drone atingiu uma das torres do edifício residencial `Don na Mosfilmovskoi`", escreveu Sobyanin no canal MAX, o equivalente russo do Telegram.

Segundo a mesma fonte, não houve vítimas do ataque e as defesas antiaéreas de Moscovo abateram o ataque de outros dois drones que iam em direção à metrópole.

De acordo com o canal Baza no Telegram, o impacto do drone danificou a fachada do prédio e algumas das suas janelas.

O canal ucraniano Exilenova+ no Telegram descreve que o ataque foi realizado por um drone `kamikaze` FP-1, com alcance de até 1.600 quilómetros e carga útil máxima de 120 quilos de explosivos.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, várias explosões de drones abatidos foram ouvidas no sul de Moscovo de madrugada.

Os aeroportos de Vnukovo e Domodedovo (sul), junto à capital russa, suspenderam as operações por várias horas devido à ameaça de drones.

O ministério da Defesa russo informou na conta MAX o abate de 117 drones ucranianos de asa fixa sobre 14 regiões russas, incluindo Moscovo.

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