Drone atinge prédio residencial em Moscovo perto do Kremlin

"Em Moscovo, um drone atingiu uma das torres do edifício residencial `Don na Mosfilmovskoi`", escreveu Sobyanin no canal MAX, o equivalente russo do Telegram.

Segundo a mesma fonte, não houve vítimas do ataque e as defesas antiaéreas de Moscovo abateram o ataque de outros dois drones que iam em direção à metrópole.

De acordo com o canal Baza no Telegram, o impacto do drone danificou a fachada do prédio e algumas das suas janelas.

O canal ucraniano Exilenova+ no Telegram descreve que o ataque foi realizado por um drone `kamikaze` FP-1, com alcance de até 1.600 quilómetros e carga útil máxima de 120 quilos de explosivos.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, várias explosões de drones abatidos foram ouvidas no sul de Moscovo de madrugada.

Os aeroportos de Vnukovo e Domodedovo (sul), junto à capital russa, suspenderam as operações por várias horas devido à ameaça de drones.

O ministério da Defesa russo informou na conta MAX o abate de 117 drones ucranianos de asa fixa sobre 14 regiões russas, incluindo Moscovo.