Drone atingiu uma central elétrica na Estónia sem causar vítimas

A central elétrica fica situada na região de Auvere, junto ao rio Navra que divide, naquela zona, a Estónia do território russo.

Segundo o Serviço de Segurança Interna de Talin, o aparelho aéreo não tripulado (drone) entrou no espaço aéreo da Estónia "vindo da Rússia" não provocando ferida.

As autoridades estónias não especificaram se o drone era russo ou ucraniano.

Mesmo assim referiram que a Ucrânia lançou vários ataques contra a Rússia durante a noite, principalmente contra o porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, que faz fronteira com a costa estónia.

"Estes são os efeitos da guerra de agressão em grande escala da Rússia", disse a diretora-geral do Serviço de Segurança Interna, Margo Palloson, acrescentando que temia a ocorrência de incidentes deste tipo.