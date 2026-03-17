Drone cai no telhado de um hotel no Iraque antes de um ataque contra a embaixada americana

Quatro roquetes disparados contra a representação diplomática foram abatidos, segundo um responsável de segurança.

Um jornalista da agência de notícias francesa AFP viu a defesa antiaérea da embaixada intercetar os projéteis perto do local.

Isto ocorreu pouco depois do anúncio pelo grupo armado pró iraniano, as Brigadas do Hezbollah (Kataeb Hezbollah), da "morte como mártir" do seu "responsável de segurança" e porta-voz emblemático, Abou Ali al-Askari.

As circunstâncias da sua morte não foram ainda tornadas públicas.

Com a guerra, lançada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão e que incendiou o Médio Oriente, o Iraque foi arrastado para um conflito que queria evitar a todo o custo: grupos iraquianos pró iranianos reivindicam diariamente ataques de drones contra militares americanos ou instalações petrolíferas, enquanto essas fações armadas são alvo de ataques atribuídos a Washington ou Israel.

Entretanto, as milícias pró iranianas Forças de Mobilização Popular (FMP) denunciaram também hoje a morte de oito dos seus integrantes, devido a um ataque que atribuíram a Israel contra um quartel na cidade de Al Kaim, perto da fronteira do Iraque com a Síria.

"O posto de controlo do mártir Haidar, no distrito de Al Kaim, província de Anbar, foi alvo de um traiçoeiro bombardeamento sionista", indicaram, referindo-se ao primeiro ataque que provocou seis mortos e quatro feridos que "cumpriam o seu dever de proteger o território" iraquiano.

O grupo assegurou num breve comunicado que este tipo de bombardeamentos, que qualificou de "atroz", "não farão mais do que aumentar [a sua] firmeza e determinação ao cumprir [o seu] dever de defender o Iraque e salvaguardar a sua soberania".

Pouco depois, denunciaram que "a força aérea sionista e americana realizou um segundo ataque aéreo contra os paramédicos".

Na noite de hoje, jornalistas da agência de notícias francesa AFP ouviram uma primeira forte explosão.

Uma testemunha viu um incêndio no telhado do hotel al-Rasheed, situado na zona verde, uma área segura do centro de Bagdade onde se encontram representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais.

O hotel acolhe regularmente reuniões de instituições internacionais, bem como conferências governamentais, alberga uma missão de segurança da União Europeia e a representação diplomática saudita.

Sem precisar se o estabelecimento era o alvo, o Ministério do Interior afirmou num comunicado que um "drone" "caiu" sobre o hotel al-Rasheed, após inicialmente ter dado conta de um "projétil".

"O local foi totalmente assegurado", prossegue o comunicado, acrescentando que "o incidente não causou baixas nem danos materiais".

A rua do hotel foi bloqueada por um grande destacamento de segurança, com bombeiros e ambulâncias a serem também enviados para o local, segundo um correspondente da AFP.