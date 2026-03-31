Drones ucranianos voltam a atingir o porto russo de Ust-Luga
Um ataque com drones, tendo como alvo o noroeste da Rússia, danificou o porto de Ust-Luga, no Mar Báltico, crucial para as exportações russas de hidrocarbonetos.
Alexander Drozdenko não especificou a origem dos drones, mas a Ucrânia envia diariamente dezenas em retaliação pelos bombardeamentos diários realizados pelo exército do Kremlin contra o seu território há mais de quatro anos, visando sobretudo as infraestruturas energéticas.
"Há danos no porto de Ust-Luga", acrescentou o responsável no Telegram.
Ust-Luga, na costa sudeste do Golfo da Finlândia, é um extenso complexo de instalações de processamento de petróleo e terminais de exportação que movimentam petróleo bruto e derivados.
Alexander Drozdenko acrescentou que três pessoas, incluindo duas crianças, receberam assistência médica devido a ferimentos e que vários edifícios foram danificados nos ataques da noite anterior.
Segundo a agência de notícias estatal TASS, foram cancelados aproximadamente 50 voos no aeroporto de São Petersburgo, a segunda maior cidade do paísQuinto ataque em dez dias
Pelo menos 40 por cento da capacidade de exportação de petróleo da Rússia foi interrompida devido a ataques com drones, segundo cálculos da Reuters com base em dados de mercado.
Representantes de Estados-membros da União Europeia estão esta terça-feira na Ucrânia para homenagear as vítimas do massacre de Butcha, ocorrido em 2022, perto de Kiev, e para reafirmar o seu apoio ao país face ao contínuo bloqueio da Rússia a um empréstimo europeu crucial. O exército russo é acusado de cometer crimes de guerra atrozes em Butcha, em 2022. Dezenas de civis foram sumariamente executados na cidade após a sua libertação, no final de março de 2022.
O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, anunciou na rede social X que chegou a Kiev com vários homólogos europeus, especificando que iriam participar numa reunião informal sobre assuntos externos.
Dialog, solidarność, Europa.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 30, 2026
Razem z moim niemieckim odpowiednikiem @AussenMinDE odwiedzaliśmy Fundację @Krzyzowa. Tylko rozumiejąc przeszłość, możemy zbudować wspólną przyszłość. A ta zaczyna się już dziś! pic.twitter.com/zPN9C2GTVj
Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, revelou na mesma rede social que esteve em Butcha esta manhã.
Together with Ukraine’s FM @andrii_sybiha, @kajakallas, and EU 🇪🇺 colleagues, we are in Bucha to mark the anniversary of its liberation and commemorate the victims of the massacre committed by Russian forces.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 31, 2026
We honour the victims and remember the innocent lives taken in acts of… pic.twitter.com/fNcG9Qfzsr
"Passaram quatro anos desde a libertação da cidade: uma lembrança pungente das atrocidades ali descobertas e da necessidade de que a luta da Ucrânia pela liberdade e soberania, bem como o nosso apoio à Ucrânia, continuem", escreveu.
O encontro vai ainda focar-se na situação no terreno "com o objetivo de otimizar o apoio europeu à Ucrânia nos setores militar, energético e de infraestruturas".
Em campanha eleitoral, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tem vindo a bloquear há meses um empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia.
Kiev precisa de obter estes fundos, incluindo 60 mil milhões destinados ao exército, para financiar os seus esforços de guerra em 2026 e 2027 contra a invasão russa em grande escala prevista para 2022.