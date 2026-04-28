Duas pessoas acusadas em Hong Kong de apelo a boicote das eleições de dezembro

Os dois acusados usaram as redes sociais para tentar "interferir nas eleições" para o Conselho Legislativo, referiu a Comissão Independente Contra a Corrupção (ICAC, na sigla em inglês) de Hong Kong.

Num comunicado, a ICAC disse que os dois homens, ambos seguranças, foram detidos na segunda-feira, libertados sob fiança e devem comparecer hoje no Tribunal de West Kowloon para apresentarem a defesa.

No primeiro caso, Ramirez Lam Kuk-wai, de 38 anos, foi acusado por ter publicado um comentário numa notícia que citava o secretário para a Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung.

No final de outubro, Chris Tang tinha recordado que apelar ao voto em branco nas eleições para o parlamento da região administrativa especial chinesa pode constituir um crime.

"Quero reiterar que estas ações não só violam potencialmente a lei eleitoral, mas também a lei de segurança nacional de Hong Kong", acrescentou o secretário.

Na sequência dos protestos pró-democracia, por vezes violentos, de 2019, Pequim impôs uma lei de segurança nacional, com crimes cuja punição inclui a pena perpétua, que reprimiu a dissidência política em Hong Kong.

Ramirez Lam "usou a sua conta pessoal numa rede social para comentar a publicação, incitando outras pessoas a votar em branco nas eleições", referiu a ICAC.

No outro caso, Wong Wah-kwong, de 63 anos, partilhou nas redes sociais uma mensagem publicada pelo ativista pró-democracia Alan Keung Ka-wai, que incitava a população de Hong Kong a não votar.

A ICAC recordou que Alan Keung, atualmente exilado no Canadá, é alvo de um mandado de detenção, com a polícia a oferecer uma recompensa de 200 mil dólares de Hong Kong (21.800 euros) por informações que levam à detenção do homem.

As legislativas de 07 de dezembro registaram uma taxa de participação de 31,9%, segundo o gabinete eleitoral da cidade, ligeiramente superior à das eleições anteriores de 2021.

Cerca de 1,3 milhões dos 4,1 milhões de eleitores registados votaram, de acordo com os números oficiais.

A votação decorreu sem os dois principais movimentos da oposição: o Partido Democrático, que acabou por se dissolver em 14 de dezembro, e o Partido Cívico, que já tinha feito em 2023.

A campanha eleitoral foi interrompida no final de novembro, depois de um incêndio ter devastado os edifícios residenciais de Wang Fuk Court, no norte de Hong Kong, causando pelo menos 168 mortos.

Em novembro, a ICAC recordou que, desde a revisão da lei eleitoral, em 2021, 12 pessoas foram condenadas por "publicamente, incitar os eleitores a não votar, votar em branco ou nulo", um crime punido com pena de prisão até três anos.

De acordo com a imprensa local, a polícia de Hong Kong deteve no ano passado 18 pessoas por crimes eleitorais.