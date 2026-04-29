Duas pessoas esfaqueadas em zona de Londres com grande comunidade judaica

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No último mês, mais de vinte pessoas foram detidas no âmbito de investigações sobre ataques a locais ligados à comunidade judaica.

Até ao momento, a polícia não comentou mas o primeiro-ministro já veio confirmar que está uma investigação em curso.No parlamento, Keir Starmer classificou o incidente como "profundamente preocupante" e adiantou que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para "apoiar essa investigação e sermos absolutamente claros na nossa determinação em lidar com quaisquer crimes deste tipo, que temos visto com demasiada frequência recentemente".c/ agências