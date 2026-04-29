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Duas pessoas esfaqueadas em zona de Londres com grande comunidade judaica
De acordo com organizações locais, um homem foi visto a correr com uma faca e a tentar agredir várias pessoas na rua antes de ser detido pela polícia britânica em Golders Green, numa zona no norte da capital.
(Em atualização)
Até ao momento, a polícia não comentou mas o primeiro-ministro já veio confirmar que está uma investigação em curso.
No parlamento, Keir Starmer classificou o incidente como "profundamente preocupante" e adiantou que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para "apoiar essa investigação e sermos absolutamente claros na nossa determinação em lidar com quaisquer crimes deste tipo, que temos visto com demasiada frequência recentemente".
No último mês, mais de vinte pessoas foram detidas no âmbito de investigações sobre ataques a locais ligados à comunidade judaica.
c/ agências
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