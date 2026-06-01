Duques de Edimburgo em Portugal para assinalar 640 anos do Tratado de Windsor

Duques de Edimburgo em Portugal para assinalar 640 anos do Tratado de Windsor

Os Duques de Edimburgo estão em Lisboa para celebrar a aliança mais antiga do mundo em vigor.

RTP /
VER MAIS
Portugal e o Reino Unido assinalam os 640 anos do Tratado de Windsor.

Eduardo e Sofia estiveram na Torre do Tombo para ver as cópias originais do tratado em português e inglês.

Visitaram depois o Jardim da Estrela com Carlos Moedas e fizeram ainda a tradicional viagem de elétrico.

O presidente da Câmara de Lisboa ofereceu aos Duques um manjerico, uma miniatura de um elétrico e uma fotografia de Isabel II quando esteve em Lisboa em 1957.
PUB
PUB