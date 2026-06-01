Mundo
Duques de Edimburgo em Portugal para assinalar 640 anos do Tratado de Windsor
Os Duques de Edimburgo estão em Lisboa para celebrar a aliança mais antiga do mundo em vigor.
Eduardo e Sofia estiveram na Torre do Tombo para ver as cópias originais do tratado em português e inglês.
Visitaram depois o Jardim da Estrela com Carlos Moedas e fizeram ainda a tradicional viagem de elétrico.
O presidente da Câmara de Lisboa ofereceu aos Duques um manjerico, uma miniatura de um elétrico e uma fotografia de Isabel II quando esteve em Lisboa em 1957.