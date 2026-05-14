Dylan, o primeiro cão contratado pelo Serviço Nacional de Saúde da Grécia









O Hospital Metaxas deu esta semana oficialmente as boas-vindas a Dylan. É o primeiro cão de terapia e visita a tornar-se uma presença permanente num hospital público do Serviço Nacional de Saúde da Grécia.





Durante a primeira visita à Unidade de Dia do hospital, Dylan rapidamente conquistou os doentes, os prestadores de cuidados e o pessoal, proporcionando momentos de conforto, calor e alegria.

Através deste programa, demonstramos que o apoio psico-emocional é uma parte integrante do tratamento holístico da doença e que um hospital público pode inovar com humanidade, consistência e a custo zero para o contribuinte grego. "Sinto-me honrado por me ter sido dada a oportunidade de ser o primeiro tutor de saúde de um cão de terapia, especialmente do Dylan", concluiu.





ERTNews / 14 maio 2026 07:47 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Dylan é o. O dono, Sarantos Efstathopoulos, é o diretor do Hospital Metaxas e, como tal, um funcionário do SNS.O primeiro dia de trabalho de Dylan coincidiu com o Dia Mundial dos Enfermeiros, num gesto simbólico de homenagem a todos os profissionais de saúde que apoiam diariamente os doentes.Dylan estará com os doentes oncológicos na Unidade de Dia, proporcionando apoio emocional e momentos de relaxamento através do poder curativo único do contacto humano-animal.A iniciativa faz parte do programa pioneiro "Parea me Oura" ("Companheirismo com uma cauda"), concebido e idealizado por Efstathopoulos e implementado pelo Hospital Metaxas em 2025, em colaboração com ae com o apoio da, abrindo caminho a umaO programa já completou um ano de funcionamento bem sucedido (lançado em 14 de abril de 2025), tendo sido acolhido calorosamente pelos doentes, prestadores de cuidados e profissionais de saúde.Durante as primeiras semanas de trabalho, Dylan fará duas visitas por semana, alternando entre segundas e terças-feiras, e quintas e sextas-feiras. Isto dará a todos os pacientes da unidade a oportunidade de interagir com um cão de terapia.É de salientar que o programa está a ser implementado sem custos financeiros para o Serviço Nacional de Saúde, provando que é possível implementar iniciativas inovadoras, sociais e centradas no ser humano através de parcerias, voluntariado e contributos.Sarantos Efstathopoulos, diretor do Hospital Metaxas, afirmou: ", alívio e esperança aos nossos doentes oncológicos todos os dias.