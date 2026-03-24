É falsa a foto do alegado "safari humano" de ativistas internacionais em Cuba

+++ Alegação: "Turismo moderno: Europeus fazem safari em Cuba para fotografar `pobrezinhos`" +++

A iniciativa solidária internacional "Comboio Nuestra América", que começou a chegar a Havana, Cuba, em 18 de março (https://archive.ph/CqABi e https://archive.ph/LnkPy), gerou algumas críticas na redes sociais, incluindo a partilha de uma alegada fotografia de "um safari" pelas ruas de Havana para "fotografar pobres como se fossem animais num zoo" (https://archive.ph/v38Na, https://archive.ph/axVuo, https://archive.ph/ZPhoO e https://archive.ph/4VR7K).

A imagem de um grupo de ativistas a bordo de um autocarro vermelho enquanto fotografam a população pobre sentada nas ruas de Havana tem milhares de partilhas e de visualizações em contas nacionais e internacionais, com algumas a afirmarem tratar-se do "`safari` mais barato do mundo" (https://archive.ph/CR808).

Em Portugal, a imagem está a ser partilhada com a mesma narrativa por dezenas de contas anónimas (https://archive.ph/2BlYc, https://archive.ph/FFR6k e https://archive.ph/2NmH1) e por várias personalidades públicas.

No X, antigo Twitter, o economista António Nogueira Leite descreve-a como "Castro wildlife park, La Habana" (https://archive.ph/8yHVi), João Caetano Dias, dirigente da Iniciativa Liberal, dá-a como exemplo de "turismo moderno" com europeus a fazerem "safari em Cuba para fotografar `pobrezinhos`" (https://archive.ph/AIAXQ) e a comentadora Helena Ferro Gouveia descreve a cena como "Safari humano em Cuba ou a esquerda a mostrar como perdeu a bússola moral por completo" (https://archive.ph/mvUGn).

+++ Factos: é uma imagem falsa gerada por Inteligência Artificial (IA) +++

A análise da alegada fotografia revela vários indícios de se tratar de uma imagem artificial, gerada por IA, nomeadamente a má qualidade, os rostos desfigurados das pessoas que surgem sentadas ao longo da rua, típicos das imagens sintéticas, bem como várias inconsistências no interior do autocarro, como a disposição dos bancos e a localização e formato incomuns das janelas.

O autocarro na imagem também não corresponde aos veículos vermelhos utilizados para transportar os participantes do "Comboio Nuestra América" nas visitas promovidas em Cuba, nomeadamente ao Instituto Finlay de Vacinas (https://archive.ph/eUIX6), como facilmente se comprova em contas de jornalistas cubanos a viver em Cuba (https://archive.ph/OQvuN) ou no estrangeiro, alguns também com críticas ao alegado "safari": https://archive.ph/L6xWm.

Acresce que a ocorrência mais antiga da imagem encontrada pela Lusa Verifica através de uma pesquisa reversa no Google Fact Check Explorer, uma ferramenta de pesquisa de imagens alternativa ao Google Lens, identifica uma publicação satírica já com mais de 441 mil visualizações, onde a autora goza com a visita dos ativistas internacionais a Cuba: https://archive.ph/u33iz.

"O meu marido e eu decidimos fazer uma viagem humanitária de fim de semana a Cuba. Cubanos agradecidos encheram as ruas para aplaudir os nossos esforços. Os autocarros de turismo lá não têm ar condicionado, por isso tivemos de encurtar a viagem depois de um dia. Planeamos voltar no outono e ficar mais tempo. Viva Cuba!", lê-se na mensagem dessa conta que partilha conteúdos satíricos frequentemente gerados ou manipulados por IA.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falsa a imagem de um alegado "safari humano" de ativistas internacionais da missão "Comboio Nuestra América" numa rua de Havana. A alegada fotografia foi criada por uma conta satírica através de uma ferramenta de inteligência artificial.