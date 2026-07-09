E. Jean Carroll vai receber 5,8 milhões USD no caso de ataque sexual por Trump

A decisão foi tomada na quarta-feira pelo juiz federal Lewis A. Kaplan, em ordem que determina o pagamento daquela verba e dos juros entretanto vencidos.

Os advogados de Carroll requisitaram o pagamento depois de o Supremo Tribunal ter declinado receber um recurso da condenação de 2023.

Trump já tinha entregado a verba, que foi colocada em um fundo durante o processo de recurso, à espera de uma decisão judicial.

Trump voltou a difamar Carroll depois de os seus advogados considerarem solicitar ao Supremo que reconsiderasse a decisão.

O júri chegou ao veredicto em um julgamento no qual Trump não apareceu, depois de Carroll ter testemunhado o abuso sexual de que foi vítima em uma cabina de prova de roupa de uma loja de luxo, em Manhattan.

Carroll, que tem 82 anos, falou pela primeira vez sobre o ataque em 2019, quando Trump era presidente, em um livro de memórias.

Este negou repetidamente conhecer Carroll, com quem de resto garantiu que nunca se teria encontrado, acusando-a de querer vender livros à sua custa e ter motivos políticos.

Trump, entretanto, recorreu da sentença de pagar uma indemnização por difamação, no valor de 83 milhões de dólares, atribuída a Carrol por outro júri, depois de um julgamento, em janeiro de 2024, no qual Trump fez um testemunho curto.

Neste julgamento, Kaplan requereu ao júri que aceitasse as conclusões do julgamento anterior e que determinasse quanto é que Trump deveria pagar a Carrol pelos comentários que fez sobre ela enquanto Presidente.