Ébola. União Africana promete vacina contra a estirpe Bundibugyo ainda em 2026

"O que temos a certeza é que, até ao final de 2026, o Africa CDC irá garantir que temos uma vacina e um tratamento para o Bundibugyo", afirmou Jean Kaseya, durante uma conferência de imprensa online.





Na ausência de uma vacina e de um tratamento aprovados para a estirpe Bundibugyo do vírus responsável pelo actual surto, as medidas para tentar conter a sua propagação têm dependido sobretudo da adesão às medidas preventivas e da detecção rápida dos casos.