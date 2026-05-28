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Ébola. União Africana promete vacina contra a estirpe Bundibugyo ainda em 2026
O responsável da agência de saúde da União Africana (Africa CDC) anunciou esta quinta-feira que irá estar disponível, ainda este ano, uma vacina contra a estirpe Bundibugyo do vírus Ébola, responsável pelo novo surto de febre hemorrágica na República Democrática do Congo (RDC) e no Uganda.
"O que temos a certeza é que, até ao final de 2026, o Africa CDC irá garantir que temos uma vacina e um tratamento para o Bundibugyo", afirmou Jean Kaseya, durante uma conferência de imprensa online.