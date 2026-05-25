Ébola agrava alerta global. OMS teme propagação regional em África

Ébola agrava alerta global. OMS teme propagação regional em África

Catarina Miranda - RTP /
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Os Estados Unidos reforçaram os procedimentos de rastreio de Ébola no aeroporto de Atlanta para passageiros provenientes da República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul.

As autoridades norte-americanas adotaram ainda medidas adicionais, incluindo restrições de entrada no país, redirecionamento de voos para aeroportos específicos e triagem obrigatória em vários pontos de entrada.

Na Europa não há medidas uniformes de restrição, mas sim vigilância reforçada, triagem em aeroportos e protocolos hospitalares de deteção precoce. As ações são coordenadas sobretudo pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças - ECDC- e pelas autoridades nacionais de saúde.

A Organização Mundial da Saúde considera elevado o risco de propagação do surto, numa altura em que os casos confirmados na República Democrática do Congo (RDC) continuam a aumentar e já ultrapassam os 900.

A RDC faz fronteira com 9 países, sendo um dos estados com mais vizinhos em África. A sua localização no centro do continente explica a forte mobilidade regional.

Países que fazem fronteira com a RDC:

-Norte -
República Centro-Africana; Sudão do Sul

-Leste -
Uganda; Ruanda; Burundi; Tanzânia (através do Lago Tanganica)

- Sul -
Zâmbia; Angola

- Oeste -
República do Congo (Congo-Brazzaville)
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