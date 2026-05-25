Ébola agrava alerta global. OMS teme propagação regional em África

Os Estados Unidos reforçaram os procedimentos de rastreio de Ébola no aeroporto de Atlanta para passageiros provenientes da República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul.



As autoridades norte-americanas adotaram ainda medidas adicionais, incluindo restrições de entrada no país, redirecionamento de voos para aeroportos específicos e triagem obrigatória em vários pontos de entrada.



Na Europa não há medidas uniformes de restrição, mas sim vigilância reforçada, triagem em aeroportos e protocolos hospitalares de deteção precoce. As ações são coordenadas sobretudo pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças - ECDC- e pelas autoridades nacionais de saúde.



A Organização Mundial da Saúde considera elevado o risco de propagação do surto, numa altura em que os casos confirmados na República Democrática do Congo (RDC) continuam a aumentar e já ultrapassam os 900.



A RDC faz fronteira com 9 países, sendo um dos estados com mais vizinhos em África. A sua localização no centro do continente explica a forte mobilidade regional.



Países que fazem fronteira com a RDC:



-Norte -

República Centro-Africana; Sudão do Sul



-Leste -

Uganda; Ruanda; Burundi; Tanzânia (através do Lago Tanganica)



- Sul -

Zâmbia; Angola



- Oeste -

República do Congo (Congo-Brazzaville)