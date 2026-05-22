Ébola na RD Congo. Responsável da Médicos sem Fronteiras fala de situação muito grave

Trish Newport, a responsável pelo programa de emergência da organização da Médicos Sem Fronteiras, está no olho do furacão. Gere a resposta da organização ao ébola na província de Ituri - a mais atingida - no nordeste do país.





No terreno, as organizações médicas humanitárias fazem o que podem contra um vírus agressivo e sem tratamento à espera da ajuda internacional. A dimensão do surto faz-se por aproximação, apontando para entre 500 e 700 casos suspeitos e 130 a 160 mortes até agora.A situação é muito grave, admite a médica à jornalista Marta Pacheco.Os Médicos Sem Fronteiras estão há duas décadas no terreno na província de Ituri - uma zona em conflito - o que torna o trabalho humanitário e de saúde um grande desafio.Há muitos deslocados e as necessidades humanitárias são tão grandesque a população acaba por negligenciar o surto de ébola.É um dos efeitos que os Médicos Sem Fronteiras mais temem. Aconteceu assim no último surto da doença no país, em 2018.