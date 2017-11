Edson Vaz detido por pagamentos indevidos

Este responsável angolano e uma alta funcionária das finanças foram detidos pelos elementos do serviço de investigação criminal de Angola, no âmbito de uma investigação que os implicam em pagamentos a empresas que não terão prestado serviços ao estado, sobretudo na área das obras públicas, como conta a partir de Luanda, para a Antena 1, José dos Santos.



Os responsáveis do ministério das Finanças angolano estão em silêncio sobre este caso, o segundo em órgãos tutelados pelo ministro Archer Mangueira no espaço de um mês.



A 12 de outubro num outro processo, pelo menos cinco altos funcionários da administração-geral tributária foram detidos por suspeitas de desvio de receitas da cobrança de impostos a empresas importadoras.



O novo presidente angolano João Lourenço anunciou no discurso de tomada de posse que o combate ao crime económico e à corrupção seria uma importante frente de luta no mandato de cinco anos que agora inicia.