El Niño ameaça agravar a fome. Impacto pode durar até ao final de 2027

O El Niño começa com o enfraquecimento de ventos e um aquecimento periódico das águas superficiais do oceano Pacífico. Os padrões climáticos globais ficam alterados.



O Programa Alimentar Mundial alerta que o El Niño poderá agravar a insegurança alimentar até 2027.

O pico do fenómeno climático é esperado entre setembro e dezembro, mas os impactos nas colheitas deverão prolongar-se ao longo do próximo ano.



O PAM avisa que secas, inundações e temperaturas extremas ameaçam milhões de pessoas. O Diretor executivo interino do Programa Alimentar Mundial, Carl Skau, diz que"o fenómeno representa uma grave ameaça para milhões de pessoas já vulneráveis."



A situação agrava-se numa altura em que já há centenas de milhões de pessoas em níveis perigosos de fome, devido a anos de seca em várias regiões de África e à pressão sobre os preços dos alimentos causada pelo conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irão.



Fonte: comunicado oficial do Programa Alimentar Mundial divulgado a 5 de agosto de 2026, que acompanha a publicação do relatório Global Hunger Hotspots: El Niño 2026/2027