El Niño poderá regressar em força entre maio e julho de 2026









Antes de mais, o que é o El Niño? O El Niño-Oscilação Sul (ENSO) é um fenómeno natural que ocorre no Pacífico equatorial mas que influencia os padrões climáticos em várias partes do mundo. Envolve a atmosfera e o oceano e tem três fases distintas: El Niño, La Niña e a fase neutra.

Trata-se de um processo periódico, que começa a desenvolver-se na primavera/verão no hemisfério norte e se intensifica no inverno.





A transição de El Niño para La Niña ocorre, em média, a cada três a cinco anos. O El Niño provoca um enfraquecimento dos ventos alísios no Pacífico equatorial e aumenta a temperatura à superfície do Pacífico equatorial central e oriental. Pode durar até 18 meses.





RTVE





Provoca chuvas intensas, ou mesmo inundações, e prejudica a pesca nas costas peruanas e equatorianas, enquanto no outro extremo, no Sudeste Asiático ou na Austrália, se forma uma zona de alta pressão persistente que provoca seca.

Nome de El Niño



E La Niña? É o fenómeno oposto. Os ventos alísios intensificam-se e a temperatura à superfície do Pacífico equatorial central e oriental arrefece.





As águas profundas do oceano sobem ao largo da costa do Peru e do Equador, fornecendo mais nutrientes e melhorando a pesca, mas o tempo é, no entanto, mais seco.





Na Austrália, por outro lado, a precipitação é muito abundante. Pode durar até três anos.

Efeitos fora do Pacífico

Quando é que o El Niño regressa?



Atualmente, nem El Niño nem La Niña estão presentes, ou seja, ainda estamos em condições neutras.





Mas estamos a começar a ver mudanças tanto na atmosfera como no oceano. Há cinco meses consecutivos que a temperatura do Pacífico equatorial está acima da média.

Existe uma probabilidade de 61% de que o El Niño surja no trimestre entre maio e julho. Esta probabilidade aumenta para 79% no trimestre junho-julho-agosto e ultrapassará os 90% nos meses seguintes. Uma vez ativo, El Niño persistirá pelo menos até ao final de 2026.

Poderemos ter um "super El Niño" no final de 2026?

Até agora, o ano de 2024 é o mais quente registado desde 1850 e o segundo ano mais quente foi 2023. O ano de 2024, com uma anomalia de temperatura de +1,6°C, é o primeiro ano a exceder o nível de 1,5°C estabelecido no Acordo de Paris.





O último evento El Niño ocorreu entre 2023 e 2024. Se adicionarmos o El Niño ao aquecimento global, o que se antevê para 2026 e 2027 não é certamente uma previsão otimista.

Silvia Laplana / 14 abril 2026 06:13 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

Este termo é utilizado há séculos.Como já dissemos,Lá longe, no Corno de África, oprovoca inundações, enquanto ogera secas significativas.Os episódiostendem a aumentar as temperaturas globais durante o evento e mesmo depois de este terminar, enquanto oprovoca um arrefecimento.