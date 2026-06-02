El Niño "potencialmente forte". ONU alerta para o risco de ondas de calor extremas

🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

Be prepared. More info➡️ https://t.co/htyps0XfsE pic.twitter.com/0dbWunyqyU — World Meteorological Organization (@WMO) June 2, 2026

"Alerta climático urgente"

O último evento El Niño ocorreu em 2023 e 2024 e fez destes dois anos os mais quentes de que há registo.

c/agências

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) prevê um El Niño moderado ou possivelmente forte, que poderá elevar as temperaturas globais e aumentar o risco de eventos climáticos extremos nos próximos meses."A probabilidade de este evento persistir pelo menos até novembro é próxima ou superior a 90%", acrescentou a organização, prevendo um evento "pelo menos moderado, senão forte".Segundo a agência da ONU, foi observada uma mudança no Pacífico Equatorial, com as temperaturas da superfície do mar a subirem rapidamente desde o final de abril até meados de maio, sugerindo o desenvolvimento de condições de El Niño.Ao mesmo tempo, os valores do Índice de Oscilação Sul, que é a componente atmosférica do El Niño, "são consistentes" com o desenvolvimento das condições para o fenómeno, acrescenta a organização.O El Niño é caracterizado por um aumento das temperaturas à superfície do oceano Pacífico equatorial central e oriental, que altera a circulação da atmosfera e influencia o clima em várias partes do mundo.O relatório observa que os centros regionais de previsão indicam chuvas "abaixo do normal" durante a estação das chuvas de junho a setembro no Corno de África, uma monção menos abundante do que a média no sul da Ásia e condições mais quentes e secas na América Central durante o verão.Durante o verão no hemisfério norte, as águas quentes associadas ao El Niño podem também promover a formação de furacões no Pacífico central e oriental, ao mesmo tempo que limitam o seu desenvolvimento no Atlântico."As condições do El Niño vão agravar o aquecimento global. Os impactos serão ainda mais fortes e sentidos em áreas ainda maiores. Vão atravessar fronteiras a uma velocidade devastadora", disse Guterres, reiterando o seu apelo para "acabar com a nossa dependência dos combustíveis fósseis".Embora não haja evidências de que as alterações climáticas aumentem a frequência ou a intensidade dos padrões do El Niño, podem agravar impactos associados, como ondas de calor extremas e chuvas torrenciais, de acordo com a OMM.