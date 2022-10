Eleições Brasil. Urna impugnada em Lisboa por voto duplo de cidadão

Foto: Tiago Petinga/Lusa

O cônsul-geral do Brasil em Lisboa disse à RTP que duas urnas tiveram de ser substituídas por problemas técnicos e uma outra foi impugnada com a anulação dos 59 votos, porque um cidadão votou duas vezes.