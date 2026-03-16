Eleições municipais em França confirmam tendência de ascensão dos extremos

Rosário Salgueiro, correspondente em França

O Rassemblement National de Marine Le Pen e Jordan Bardella conseguiu os melhores resultados de sempre em eleições locais.A França Insubmissa de Jean-Luc Melenchon conseguiu multiplicar os resultados em várias localidades - em relação às eleições de há seis anos.A esquerda tradicional resiste nas grandes cidades como Paris e Marselha.Estas municipais são encaradas como um ensaio para as presidenciais e enviam sinais claros.O Rassemblement National mostra capacidade para ganhar cidades e reforçar o quadro de governantes locais.A IFI continua a ser a grande força que mobiliza a juventude urbana.O centro macronista perde fôlego e protagonismo e tem agora menos capacidade para construir coligações.