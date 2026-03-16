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Eleições municipais em França confirmam tendência de ascensão dos extremos
A primeira volta das eleições municipais em França confirmou a tendência de ascensão dos extremos - direita radical e esquerda radical, mostrando um sistema politico cada vez mais fragmentado que pode ter consequências diretas nas eleições presidenciais do próximo ano.
O Rassemblement National de Marine Le Pen e Jordan Bardella conseguiu os melhores resultados de sempre em eleições locais.
A França Insubmissa de Jean-Luc Melenchon conseguiu multiplicar os resultados em várias localidades - em relação às eleições de há seis anos.
A esquerda tradicional resiste nas grandes cidades como Paris e Marselha.
Rosário Salgueiro, correspondente em França
Estas municipais são encaradas como um ensaio para as presidenciais e enviam sinais claros.
O Rassemblement National mostra capacidade para ganhar cidades e reforçar o quadro de governantes locais.
A IFI continua a ser a grande força que mobiliza a juventude urbana.
O centro macronista perde fôlego e protagonismo e tem agora menos capacidade para construir coligações.
A França Insubmissa de Jean-Luc Melenchon conseguiu multiplicar os resultados em várias localidades - em relação às eleições de há seis anos.
A esquerda tradicional resiste nas grandes cidades como Paris e Marselha.
Rosário Salgueiro, correspondente em França
Estas municipais são encaradas como um ensaio para as presidenciais e enviam sinais claros.
O Rassemblement National mostra capacidade para ganhar cidades e reforçar o quadro de governantes locais.
A IFI continua a ser a grande força que mobiliza a juventude urbana.
O centro macronista perde fôlego e protagonismo e tem agora menos capacidade para construir coligações.
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