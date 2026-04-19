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Eleições na Bulgária. Candidato pró-russo à frente das sondagens
Os búlgaros voltam às urnas este domingo. É a oitava vez em cinco anos que há Eleições Legislativas na Bulgária e o ex-presidente pró-Rússia Rumen Radev, promete erradicar a corrupção e acabar com a espiral de governos fracos e efémeros.
O escrutínio surge como um teste decisivo à credibilidade democrática das instituições, já que cerca de 80 por cento dos cidadãos declaram não confiar nos partidos políticos.
A Bulgária vai a eleições legislativas este domingo num cenário de instabilidade política prolongada, com o novo partido de Rumen Radev a liderar as sondagens e a levantar dúvidas sobre o futuro do país dentro da União Europeia.Radev, que se demitiu da Presidência do país, concorre a primeiro-ministro e é o favorito para vencer.
Já criticou Volodymyr Zelensky e vê a Bulgária como um canal para melhorar as relações entre a União Europeia e a Rússia.
"Precisamos, finalmente, de um caminho para uma Bulgária democrática, moderna e europeia", disse Radev esta manhã após votar em Sófia. "Precisamos de um programa parlamentar robusto para apoiar os cidadãos búlgaros a saírem o mais rápido possível desta situação muito difícil".
Sobre as relações com Moscovo, admitiu esperar que possa "desenvolver relações práticas com a Rússia baseadas no respeito mútuo e na igualdade de tratamento".
Sobre as relações com Moscovo, admitiu esperar que possa "desenvolver relações práticas com a Rússia baseadas no respeito mútuo e na igualdade de tratamento".
Nos últimos anos, a Bulgária tem enfrentado uma sucessão de governos frágeis, coligações instáveis e administrações interinas. Não tem havido executivo que consiga completar um mandato até ao fim.
Este cenário levou a uma queda da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, refletida numa participação eleitoral cada vez mais baixa.
Este cenário levou a uma queda da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, refletida numa participação eleitoral cada vez mais baixa.