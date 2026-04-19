O escrutínio surge como um teste decisivo à credibilidade democrática das instituições, já que cerca de 80 por cento dos cidadãos declaram não confiar nos partidos políticos.





A Bulgária vai a eleições legislativas este domingo num cenário de instabilidade política prolongada, com o novo partido de Rumen Radev a liderar as sondagens e a levantar dúvidas sobre o futuro do país dentro da União Europeia. Radev, que se demitiu da Presidência do país, concorre a primeiro-ministro e é o favorito para vencer.





"Precisamos, finalmente, de um caminho para uma Bulgária democrática, moderna e europeia", disse Radev esta manhã após votar em Sófia. "Precisamos de um programa parlamentar robusto para apoiar os cidadãos búlgaros a saírem o mais rápido possível desta situação muito difícil".



Sobre as relações com Moscovo, admitiu esperar que possa "desenvolver relações práticas com a Rússia baseadas no respeito mútuo e na igualdade de tratamento".





Nos últimos anos, a Bulgária tem enfrentado uma sucessão de governos frágeis, coligações instáveis e administrações interinas. Não tem havido executivo que consiga completar um mandato até ao fim.



Este cenário levou a uma queda da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, refletida numa participação eleitoral cada vez mais baixa.



Já criticou Volodymyr Zelensky e vê a Bulgária como um canal para melhorar as relações entre a União Europeia e a Rússia.