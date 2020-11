Eleições nos EUA. Hoje devemos saber quem venceu. Mas em que ponto estamos?

São quatro os Estados decisivos. Vamos aqui colocar de parte a contagem na Carolina do Norte, que ainda não terminou, mas, tudo indica, vai continuar vermelha.





As dúvidas permanecem no Nevada, Arizona, Geórgia e Pennsylvania. Nesta altura Biden vence em dois deles, Trump noutros dois. Mas isso não quer dizer nada porque a diferença é tão reduzida que o número de votos que ainda há para contar pode mudar tudo. E de acordo com vários analistas, a tendência é de uma mudança a favor do candidato Democrata.





No Nevada Biden lidera com uma diferença de cerca de 12 mil votos. Representa 6 votos para o Colégio Eleitoral. Se somarmos aos 253 que Joe Biden já tem, ficaria com 259. Ainda abaixo dos 270 para vencer. Todas as sondagens antes das eleições davam a vitória de Biden no Nevada e o mais certo é que isso aconteça.





A partir daqui, o antigo vice-presidente norte-americano só precisa de vencer mais um Estado. Basta, por exemplo, o Arizona, uma das surpresas destas eleições, que pode virar para os Democratas. Trump venceu em 2016. Com 90 por cento dos votos contados, Biden lidera com uma diferença de cerca de 40 mil. Uma margem considerável.





O Arizona tem 11 votos para o Colégio Eleitoral. Com este Estado, Biden chega à presidência dos EUA com 270 votos para o Colégio Eleitoral. Estaria tudo acabado. De referir que a Fox News, próxima dos republicanos e de Trump, já dá a vitória de Biden neste Estado.

Ilustração do The New York Times





Mas o caminho para a vitória pode também passar pela Geórgia - 16 votos para o Colégio Eleitoral. Mais uma surpresa destas eleições. Trump venceu em 2016 e pode perder em 2020. A guerra por cada voto é dura neste campo de batalha política. Nesta altura, a diferença entre Trump - que lidera - e Biden é de menos de 500 votos.





Mais acima, na Pennsylvania, nas últimas horas Biden aproximou-se consideravelmente de Trump. Cerca de 20 mil votos separam os dois.





De referir, no entanto, que em todos estes Estados a tendência de crescimento joga a favor de Biden, uma vez que a maior parte dos votos que estão por contabilizar são urbanos e por correspondência, nos dois casos votos com tendência azul e não Republicana.