Eleições nos EUA. Nikki Haley desiste das primárias republicanas

"Chegou o momento de suspender a minha campanha. Não me arrependo de nada", afirmou Haley esta quarta-feira, após ter perdido 14 das 15 eleições primárias para o Partido Republicano.







Nikki Haley foi governadora da Carolina do Sul e foi também a primeira embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU durante a presidência Trump.





No anúncio de hoje, a candidata recusou-se a apoiar Donald Trump, desafiando o ex-presidente a "ganhar" os votos dos seus eleitores.







Na prática, a decisão de Haley coloca um ponto final nas eleições primárias do Partido Republicano. Com a derrota de ontem na "Super Terça-Feira", tornou-se praticamente impossível reverter a designação de Trump como o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro.







O presidente norte-americano reagiu ainda antes de Donald Trump ao anúncio de Nikki Haley. "Donald Trump já deixou claro que não quer os votos dos apoiantes de Nikki Haley. Eu quero ser claro: há um lugar para eles na minha campanha", vincou Joe Biden.





"Sobre as questões fundamentais de preservação da democracia norte-americana, defesa do Estado de Direito, de nos tratarmos uns aos outros com decência, dignidade e respeito, de preservar a NATO e enfrentar os adversários dos EUA, espero e acredito que seja possível encontrarmos um terreno comum", acrescentou Biden.