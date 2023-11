Eleições para CCP em Newark afetadas por férias e mau tempo

Para Carla Rodrigues da Silva, candidata da "Lista B" a concorrer pelo círculo eleitoral de Newark e Nova Iorque, a "baixa adesão" deve-se a vários fatores, que vão além da chuva e das baixas temperaturas e do facto de a votação acontecer no fim de semana a seguir ao Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos e quando muitas pessoas aproveitam para viajar ou ir de férias.

"A adesão é baixa porque, primeiro, há falta de informação. Muita gente não sabe nada sobre este cargo ou sobre esta eleição. Também tivemos casos de pessoas que quiseram votar, mas não estavam recenseadas e não puderam fazê-lo. A própria deslocação até ao Consulado de Newark, num fim de semana festivo, com várias pessoas de férias, teve impacto na adesão", disse à Lusa a candidata.

"Notei que há muito desconhecimento sobre o CCP e notei isso quando comecei a campanha, porque muita gente me perguntava o que era e o que faz. É preciso divulgar mais este órgão e os seus representantes, sejam eles quem forem. É importante dar a conhecer à comunidade portuguesa que estamos aqui, que há esta posição, e que somos uma equipa que está aqui para ajudar a comunidade", reforçou.

A acompanhar a adesão às urnas em Newark estava também António Mira, líder da "Lista A!", denominada "Comunidade Em Movimento", que, "tendo em conta as circunstâncias", considerou tratar-se uma "boa participação".

"Considero que foi uma boa adesão e reflete a importância da comunidade participar. Esperamos que até ao final do dia a participação se aproxime dos 100 eleitores, e, se assim for, será um bom resultado", disse António Mira, num momento em que faltavam cerca de três horas para encerrar a votação e cerca de 60 pessoas tinham votado.

O candidato aproveitou para deixar um apelo à lista que for eleita, para que "dê continuidade ao trabalho de apelar à participação das comunidades, porque só com a participação é que um conselheiro pode ter força".

António Mira deixou ainda o apelo aos próprios membros da comunidade, para que atualizem os seus dados junto do consulado, para que possam receber os boletins de voto e assim participar nas eleições legislativas agendadas para 10 de março do próximo ano.

O cônsul-geral de Portugal em Newark, Luís Sequeira, disse à Lusa que a comunidade portuguesa está minimamente ciente do que esta eleição significa e da importância de eleger representantes para o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas salientou que "o clima e a data festiva" não ajudaram "e, portanto, esses fatores têm de ser levados em conta" num balanço da adesão às urnas.

"Mas, apesar de todos estes fatores que acabam por pesar contra a votação, a afluência às urnas superou as nossas expectativas. Poderá não ser uma adesão como aconteceu em eleições anteriores, como no caso da Presidência da República ou para o Parlamento Europeu, mas, apesar de tudo, está a ser uma boa adesão", avaliou.

Cerca de 1,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro puderam escolher no domingo os 90 membros do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), o órgão consultivo do Governo para as políticas da emigração e que conta agora com mais conselheiros.

Os 90 membros do CCP são eleitos através de 52 círculos eleitorais referentes a países nos quatro continentes onde residem portugueses e lusodescendentes, existindo alguns Estados com vários círculos, como Brasil, Estados Unidos ou França.

O CCP tem sete assentos reservados para os conselheiros nos Estados Unidos: um em Washington, um na Califórnia (São Francisco), um na Florida (Miami e Orlando), dois em Massachusetts e Rhode Island (New Bedford, Boston e Providence) e dois em Newark e Nova Iorque.