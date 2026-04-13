Eleições presidenciais do Peru com segunda volta em 07 de junho

Com cerca de 40% dos votos escrutinados nas eleições da primeira volta realizadas no domingo, Fujimori (Força Popular) lidera com 17,16% dos votos válidos, seguida por López Aliaga (Renovação Popular), com 16,7%.

Fujimori celebrou os primeiros resultados das eleições presidenciais, afirmando que representam uma vitória sobre "o inimigo da esquerda".

"Os resultados do apuramento preliminar são um sinal muito positivo para o país, porque o inimigo é a esquerda", declarou Fujimori, de 50 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 anos de prisão por violações de direitos humanos e corrupção.

O candidato centrista Jorge Nieto aparece em terceiro lugar com 13,98%, seguido por Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau e Roberto Sánchez.

Caso se confirme, será a quarta vez consecutiva que Fujimori disputa a fase final, depois de derrotas anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, antigo presidente da Câmara de Lima, chega pela primeira vez a uma segunda volta.

A jornada eleitoral foi marcada por atrasos significativos na abertura de centros de votação em Lima, devido a falhas na distribuição de material eleitoral, que impediram dezenas de milhares pessoas de votar em 211 mesas.

O Jurado Nacional de Eleições (JNE) decidiu, de forma inédita, prolongar a votação até hoje para compensar a situação.

Tanto a União Europeia como a Organização dos Estados Americanos destacaram que o processo decorreu sem irregularidades graves e com elevada participação popular.