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Eleições presidenciais do Peru com segunda volta em 07 de junho

Eleições presidenciais do Peru com segunda volta em 07 de junho

As eleições presidenciais do Peru vão ter uma segunda volta em 07 de junho, com a conservadora Keiko Fujimori e o rival de direita Rafael López Aliaga como principais candidatos, segundo os primeiros resultados divulgados.

Lusa /

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Com cerca de 40% dos votos escrutinados nas eleições da primeira volta realizadas no domingo, Fujimori (Força Popular) lidera com 17,16% dos votos válidos, seguida por López Aliaga (Renovação Popular), com 16,7%.

Fujimori celebrou os primeiros resultados das eleições presidenciais, afirmando que representam uma vitória sobre "o inimigo da esquerda".

"Os resultados do apuramento preliminar são um sinal muito positivo para o país, porque o inimigo é a esquerda", declarou Fujimori, de 50 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 anos de prisão por violações de direitos humanos e corrupção.

O candidato centrista Jorge Nieto aparece em terceiro lugar com 13,98%, seguido por Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau e Roberto Sánchez.

Caso se confirme, será a quarta vez consecutiva que Fujimori disputa a fase final, depois de derrotas anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, antigo presidente da Câmara de Lima, chega pela primeira vez a uma segunda volta.

A jornada eleitoral foi marcada por atrasos significativos na abertura de centros de votação em Lima, devido a falhas na distribuição de material eleitoral, que impediram dezenas de milhares pessoas de votar em 211 mesas.

O Jurado Nacional de Eleições (JNE) decidiu, de forma inédita, prolongar a votação até hoje para compensar a situação.

Tanto a União Europeia como a Organização dos Estados Americanos destacaram que o processo decorreu sem irregularidades graves e com elevada participação popular.

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