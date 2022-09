Eleições presidenciais no Brasil. Sondagens dão vitória a Lula da Silva

Foto: Ueslei Marcelino - Reuters

Ciro Gomes assegura que não vai desistir da corrida eleitoral a favor do voto útil. Em entrevista à RTP, o candidato à presidência do Brasil revelou também que, se perder as eleições, não se volta a candidatar.