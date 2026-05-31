Eleitores escolhem presidente e futuro de paz na Colômbia



Entre os muitos problemas que a Colômbia enfrenta, o ressurgimento do conflito armado - nomeadamente de guerrilhas de esquerda e paramilitares -, narcotráfico e a corrupção estão entre os mais urgentes que o presidente eleito vai ter de enfrentar no país.

Entre os 13 candidatos a estas eleições presidenciais, quase todos admitem ter sido de ameaças, numa altura em que, segundo o Comité Internacional da Cruz Vermelha, a Colômbia vive o período mais grave em termos de segurança da última década.

Principais candidatos

A União Europeia vai ter também no terreno uma missão de observação eleitoral para as presidenciais colombianas, chefiada pelo vice-presidente do Parlamento Europeu, Esteban González Pons. Esta missão já enviou mais de 100 observadores para as eleições legislativas realizadas em março, nas quais o partido Pacto Histórico obteve a vitória.





C/agências

Estas eleições são consideradas pelos analistas como um referendo sobre as políticas do presidente cessante Gustavo Petro, dez anos depois de a Colômbia ter assinado um pacto de paz histórico com as guerrilhas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Acordo que trouxe esperança aos colombianos de que ia chegar ao fim o ciclo de conflitos entre os grupos rebeldes e o Governo, mas a violência tem aumentado.O clima destas presidenciais é, por isso, de insegurança no país. E as propostas dos candidatos dividem-se entre manter as políticas de Petro ou mudar numa linha dura.O candidato eleito terá em mãos o desafio de voltar a trazer paz para a Colômbia.A esquerda foi fortalecida pela popularidade do presidente Gustavo Petro, mas provavelmente não terá o apoio necessário para vencer na primeira volta, uma vez que o candidato promete expandir as reformas iniciadas pelo atual executivo.As sondagens sugerem que terá de enfrentar uma disputa muito mais renhida na segunda volta, quando os eleitores de direita e de centro já não tiverem vários candidatos para escolher.O empresário independente de 47 anos, que promete repressão a nível da segurança, lidera o recém-criado movimento Defensores da Pátria e promete revolucionar o panorama político para “salvar o país e transformá-lo numa nação milagrosa".O advogado defende ainda retirar a Colômbia de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), alegando que essas instituições servem para promover "políticas de esquerda".Nas últimas três eleições, o "Uribismo" - movimento baseado nas políticas do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) - foi a principal força da direita, mas desta vez esta hegemonia está a ser desafiada por De la Espriella, que tem um discurso de linha dura contra o crime e a guerrilha que agrada a grande parte dos eleitores do Centro Democrático, que estão descontentes com a candidata do partido, Paloma Valência - a terceira colocada nas sondagens -, por a considerarem demasiado branda.Outros nove candidatos de vários espetros políticos, com apoio marginal nas sondagens, também constam no boletim de voto, incluindo os ex-autarcas Sergio Fajardo, Claudia López e Carlos Caicedo [que desistiu da sua candidatura para apoiar Cepeda], e os ex-senadores Roy Barreras e Mauricio Lizcano.Completam a lista Miguel Uribe Londoño, pai do senador assassinado no ano passado Miguel Uribe Turbay; o general na reserva do Exército Gustavo Matamoros; e os empresários Sondra Macollins Garvin e Santiago Botero.De acordo com o Registo Nacional da Colômbia, dos 41,4 milhões de colombianos aptos a votar, 1,4 milhões estão registados no estrangeiro, onde foram instaladas 253 mesas de voto em 67 países. Mais de metade dos colombianos inscritos para votar no estrangeiro está nos Estados Unidos e em Espanha, com 454.262 e 307.996 eleitores inscritos, respetivamente. O período de votação para os colombianos no estrangeiro vai de 25 a 31 de maio, nas embaixadas e consulados.A Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) vai enviar 96 observadores e especialistas políticos, liderados pelo ex-Presidente da República Dominicana, Leonel Fernández (1996-2000 e 2004-2012), para acompanhar as eleições presidenciais de domingo na Colômbia.