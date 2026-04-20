Elon Musk faltou à audição na PGR de Paris sobre possíveis abusos na rede social X

Musk e a antiga CEO estão a ser investigados pelas autoridades francesas. Estão em causa vários crimes, nomeadamente cumplicidade na posse de imagens de pornografia infantil envolvendo menores, cumplicidade na distribuição, oferta ou disponibilização organizada de imagens de pornografia infantil envolvendo menores, difamação da imagem de uma pessoa (deepfakes sexuais) - imagens ultrarrealistas e sexualmente explícitas criadas sem o consentimento das vítimas.





Em causa estão também os crimes de negação de crimes contra a humanidade (negação do Holocausto), extração fraudulenta de dados de um sistema automatizado de processamento de dados por um grupo organizado, falsificação do funcionamento de um sistema automatizado de processamento de dados por um grupo organizado, administração de uma plataforma online ilegal por um grupo organizado.

Este não é, nesta fase, um processo criminal. É uma investigação construtiva, diz a procuradora, para fazer a plataforma cumprir a legislação francesa.A investigação tem sido ampliada após novas denúncias que apontam para a utilização do Grok, inteligência artificial na plataforma X para disseminar conteúdos que os investigadores acreditam agravam os crimes anteriores.Esta investigação foi aberta em janeiro de 2025, após denúncias de que havia potenciais violações da legislação francesa pela plataforma X. No início de fevereiro houve buscas à casa e aos escritórios de Musk. De acordo com a procuradoria de Paris, uma vez que a plataforma X opera em território francês não pode abster-se de cumprir a legislação do país.Os depoimentos voluntários de Musk e de Yacarino têm como objetivo permitir que eles apresentem a sua posição sobre os eventos e, se aplicável, as medidas de conformidade previstas, admite a justiça francesa.Num comunicado em janeiro último, a rede social X denunciou as buscas como um "ato judicial abusivo" baseado em "motivos políticos" e negou qualquer irregularidade.