Em "Batalha Atrás de Batalha" há vontade de recuperar "senso comum e decência", diz realizador

"O nosso filme tem, obviamente, uma quantidade de paralelos com o que está a acontecer nas notícias todos os dias", afirmou. "Reflete o que está a acontecer no nosso mundo", disse o cineasta, que também recebeu o Óscar de Melhor Argumento Adaptado pela história que envolve revolucionários, imigrantes ilegais, supremacistas e corrupção nas autoridades.

"Não sei para onde vamos, mas sei que o final do filme é a nossa heroína Willow a partir para continuar a lutar contra as forças do mal", apontou.

Paul Thomas Anderson, que saiu como grande vencedor da noite de estrelas em Los Angeles, falou das críticas que foram feitas à forma como escreveu o papel de Teyana Taylor, que interpretou Perfidia Beverly Hills e esteve nomeada para Melhor Atriz Secundária.

"A personagem dela é tão imperfeita e, infelizmente, toma decisões que são prejudiciais para a revolução pela qual está a lutar", descreveu o realizador.

"Sempre soubemos que estávamos a tentar fazer algo complicado, que não estávamos a fazer algo que era heróico, e precisávamos de abraçar isso e reconhecer que esta mulher não só sofria de depressão pós-parto como tinha outros problemas".

Anderson disse que há o perigo de cair no egoísmo quando se começa a tentar mudar o mundo, e foi isso que aconteceu com a heroína Perfidia, que se tornou numa anti-heroína.

"O objetivo disto é apresentar a história de Willa, à próxima geração", apontou Paul Thomas Anderson, referindo-se ao papel encarnado pela atriz Chase Infiniti e sublinhando que o filme investiga o que acontece quando os seus pais, que estão traumatizados, lhe transmitem uma história bastante difícil.

"A nossa história está em Chase e na sua evolução, para, como disse em termos da vertente geracional, tentar fazer melhor".

O realizador falou ainda da importância das suas colaborações de longa data, as quais deram vários frutos nesta noite. Um deles foi a vitória de Cassandra Kulukundis na nova categoria Melhor Casting, pela escolha do elenco de "Batalha Atrás de Batalha".

"Faço isto há tempo suficiente para poder dizer que a razão pela qual continuo está nas pessoas com quem colaboro", disse Paul Thomas Anderson, que trabalha com Cassandra Kulukundis há mais de duas décadas.

"Aquilo que me deixa realmente entusiasmado para fazer filmes é colaborar com as pessoas. É agora a razão número um na minha lista".

O realizador, conhecido como "PTA", venceu pela primeira vez o Óscar de Melhor Realização, depois de ter sido nomeado outras três vezes no passado -- em 2008, 2018 e 2022.

"Batalha Atrás de Batalha" foi o filme que venceu mais estatuetas, seis, e algumas das mais importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator Secundário para Sean Penn, que não compareceu na cerimónia.