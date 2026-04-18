Mundo
"Em Defesa da Democracia". Sánchez sugere uma mulher para liderar e reformar ONU
Pedro Sánchez afirma que é preciso reforçar o sistema democrático para enfrentar os riscos que o mundo enfrenta.
Na abertura do Fórum "em defesa da democracia" que decorre em Barcelona, Sánchez sugeriu uma reforma das Nações Unidas.
Para isso, considera que a presidência deve ser ocupada por uma mulher que reflita melhor as realidades do século XXI e lidere um sistema multilateral "mais eficiente, transparente e inclusivo".