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"Em Defesa da Democracia". Sánchez sugere uma mulher para liderar e reformar ONU

"Em Defesa da Democracia". Sánchez sugere uma mulher para liderar e reformar ONU

Pedro Sánchez afirma que é preciso reforçar o sistema democrático para enfrentar os riscos que o mundo enfrenta.

RTP /
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O chefe do Governo espanhol acredita que, no contexto atual, "não basta resistir".

Na abertura do Fórum "em defesa da democracia" que decorre em Barcelona, Sánchez sugeriu uma reforma das Nações Unidas.

Para isso, considera que a presidência deve ser ocupada por uma mulher que reflita melhor as realidades do século XXI e lidere um sistema multilateral "mais eficiente, transparente e inclusivo".
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