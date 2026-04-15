Em vias de extinção. Orangotango do Bornéu nasceu no Jardim Zoológico de Madrid





Após uma gestação de oito meses e meio, a mãe, Surya, deu à luz, no passado dia 2 de abril, um orangotango macho com aproximadamente 1,5 kg. A revelação foi feita pelo Jardim Zoológico de Madrid que divulgou um vídeo em que mostra a mãe orangotango a embalar o recém-nascido.





Zoo Aquarium de Madrid





Esta é a quarta cria de Surya que parece estar a cuidar muito bem do mais novo: o bebé mama regularmente, um sinal de desenvolvimento saudável.





"Quando a cria mama, tudo à sua volta parece parar. Permanece completamente imóvel até terminar, e só depois começa a comer ou a fazer qualquer outra coisa. É uma verdadeira super-mãe”, afirmou Maica Espinosa, tratadora de primatas do zoo.





O nome vai ser escolhido por votação do público a partir de uma lista prévia elaborada pelos tratadores.





De uma forma geral, os orangotangos dão à luz uma única cria, ou, por vezes, gémeos.





Têm no máximo um parto a cada seis anos, e o intervalo entre duas crias pode chegar aos dez anos.





A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica os orangotangos do Bornéu — conhecidos pela pelagem avermelhada e temperamento dócil — como “criticamente em perigo”, sendo as principais ameaças a rápida destruição do seu habitat e o comércio ilegal de animais selvagens.





A espécie vive na natureza apenas na ilha indonésia de Sumatra e na ilha de Bornéu, partilhada pela Indonésia, Malásia e Brunei.

Trata-se de uma espécie ameaçada e classificada como "criticamente em perigo".