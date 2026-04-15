EM DIRETO
Debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento. Acompanhe aqui

Em vias de extinção. Orangotango do Bornéu nasceu no Jardim Zoológico de Madrid

Em vias de extinção. Orangotango do Bornéu nasceu no Jardim Zoológico de Madrid

Em comunicado, o zoo da capital espanhola adianta que o orangotango macho com cerca de 1,5 kg nasceu no passado dia dois de abril.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Zoo Aquarium de Madrid via YouTube

VER MAIS
Trata-se de uma espécie ameaçada e classificada como "criticamente em perigo". Os tratadores afirmam que o animal está “robusto” e apresenta um “desenvolvimento normal”.

Após uma gestação de oito meses e meio, a mãe, Surya, deu à luz, no passado dia 2 de abril, um orangotango macho com aproximadamente 1,5 kg. A revelação foi feita pelo Jardim Zoológico de Madrid que divulgou um vídeo em que mostra a mãe orangotango a embalar o recém-nascido.

Zoo Aquarium de Madrid

Esta é a quarta cria de Surya que parece estar a cuidar muito bem do mais novo: o bebé mama regularmente, um sinal de desenvolvimento saudável.

"Quando a cria mama, tudo à sua volta parece parar. Permanece completamente imóvel até terminar, e só depois começa a comer ou a fazer qualquer outra coisa. É uma verdadeira super-mãe”, afirmou Maica Espinosa, tratadora de primatas do zoo. 

O nome vai ser escolhido por votação do público a partir de uma lista prévia elaborada pelos tratadores.

De uma forma geral, os orangotangos dão à luz uma única cria, ou, por vezes, gémeos.

Têm no máximo um parto a cada seis anos, e o intervalo entre duas crias pode chegar aos dez anos.

A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica os orangotangos do Bornéu — conhecidos pela pelagem avermelhada e temperamento dócil — como “criticamente em perigo”, sendo as principais ameaças a rápida destruição do seu habitat e o comércio ilegal de animais selvagens.

A espécie vive na natureza apenas na ilha indonésia de Sumatra e na ilha de Bornéu, partilhada pela Indonésia, Malásia e Brunei.

Tópicos
PUB
PUB