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Em vias de extinção. Orangotango do Bornéu nasceu no Jardim Zoológico de Madrid
Em comunicado, o zoo da capital espanhola adianta que o orangotango macho com cerca de 1,5 kg nasceu no passado dia dois de abril.
Trata-se de uma espécie ameaçada e classificada como "criticamente em perigo". Os tratadores afirmam que o animal está “robusto” e apresenta um “desenvolvimento normal”.
Após uma gestação de oito meses e meio, a mãe, Surya, deu à luz, no passado dia 2 de abril, um orangotango macho com aproximadamente 1,5 kg. A revelação foi feita pelo Jardim Zoológico de Madrid que divulgou um vídeo em que mostra a mãe orangotango a embalar o recém-nascido.
Zoo Aquarium de Madrid
Esta é a quarta cria de Surya que parece estar a cuidar muito bem do mais novo: o bebé mama regularmente, um sinal de desenvolvimento saudável.
"Quando a cria mama, tudo à sua volta parece parar. Permanece completamente imóvel até terminar, e só depois começa a comer ou a fazer qualquer outra coisa. É uma verdadeira super-mãe”, afirmou Maica Espinosa, tratadora de primatas do zoo.
O nome vai ser escolhido por votação do público a partir de uma lista prévia elaborada pelos tratadores.
De uma forma geral, os orangotangos dão à luz uma única cria, ou, por vezes, gémeos.
Têm no máximo um parto a cada seis anos, e o intervalo entre duas crias pode chegar aos dez anos.
A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica os orangotangos do Bornéu — conhecidos pela pelagem avermelhada e temperamento dócil — como “criticamente em perigo”, sendo as principais ameaças a rápida destruição do seu habitat e o comércio ilegal de animais selvagens.
A espécie vive na natureza apenas na ilha indonésia de Sumatra e na ilha de Bornéu, partilhada pela Indonésia, Malásia e Brunei.