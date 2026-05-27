Embaixador israelita diz que Portugal passará a ser considerado extremista se defender suspensão de acordo UE com Israel

Oren Rosenblat, embaixador israelita, afirmou esta manhã na rádio pública que se Portugal defender a suspensão do acordo de comércio da União Europeia com Israel, passa a ser considerado um país extremista, tal como Espanha e Irlanda, que subscrevem esta suspensão.