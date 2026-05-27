Em Direto
Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Embaixador israelita diz que Portugal passará a ser considerado extremista se defender suspensão de acordo UE com Israel

Embaixador israelita diz que Portugal passará a ser considerado extremista se defender suspensão de acordo UE com Israel

Oren Rosenblat, embaixador israelita, afirmou esta manhã na rádio pública que se Portugal defender a suspensão do acordo de comércio da União Europeia com Israel, passa a ser considerado um país extremista, tal como Espanha e Irlanda, que subscrevem esta suspensão.

RTP Antena 1 /
RTP

VER MAIS
Uma acusação de Oren Rosenblat.
 A RTP Antena 1 já tentou obter uma reacção por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ainda aguarda resposta.
PUB
PUB