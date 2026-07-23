Embaixador timorense Joaquim da Fonseca anuncia intenção de concorrer à presidência

Timor-Leste realiza eleições presidenciais no próximo ano, devendo o futuro presidente timorense tomar posse em 20 de maio de 2027, quando o país assinala 25 anos de restauração da independência.

"Tomo esta decisão após profunda reflexão sobre o estado da nossa nação e por um profundo senso de dever para o nosso país e o povo, do qual faço parte", afirmou o embaixador Joaquim da Fonseca, que assume atualmente funções como presidente da Comissão para a Verdade e a Reconciliação das Fiji.

"Embora honremos e veneremos para sempre os sacrifícios extraordinários feitos durante a nossa luta pela independência, a governação de um Estado moderno e democrático já não pode depender exclusivamente de credenciais históricas da resistência", disse Joaquim da Fonseca, em conferência de imprensa.

Segundo o diplomata, para garantir que o futuro seja próspero, os critérios de "seleção de liderança devem evoluir para a meritocracia, competência profissional, integridade técnica e um compromisso inabalável com o Estado de Direito".

Joaquim da Fonseca segue-se a Rui Araújo, antigo primeiro-ministro timorense, que também já anunciou a intenção de se candidatar às eleições presidenciais do próximo ano.