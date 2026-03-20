Mundo
Embargo norte-americano obriga cubanos a voltar ao passado da tração animal
A crise em Cuba agrava-se a cada dia por causa do bloqueio dos Estados Unidos. O país viveu mais um apagão, fazendo os preços subirem, e a falta de combustível obriga a um regresso ao passado e à necessidade da força animal.
Além da falta de combustível, as comunicações ficaram mais difíceis. E se o cenário da vida em Cuba já era um vislumbre de uma paragem no tempo, agora recuou um pouco mais, conta António Horta, um português que está naquele país há vários meses.
“Um dos principais transportes agora são os cavalos. Motas, carros e autocarros que faziam os transportes aqui não se vê quase nada disso”, relata.Marta Pacheco – Antena 1
Nas autoestradas, praticamente só se vê pessoas a andarem a pé ou de bicicleta.