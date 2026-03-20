Embargo obriga cubanos a voltar ao passado da tração animal

Além da falta de combustível, as comunicações ficaram mais difíceis. E se o cenário da vida em Cuba já era um vislumbre de uma paragem no tempo, agora recuou um pouco mais, conta António Horta, um português que está naquele país há vários meses.





Marta Pacheco – Antena 1

“Um dos principais transportes agora são os cavalos. Motas, carros e autocarros que faziam os transportes aqui não se vê quase nada disso”, relata.

Nas autoestradas, praticamente só se vê pessoas a andarem a pé ou de bicicleta.